Ernia a Jesolo, la possibile scaletta del concerto

Dopo lo spettacolo al Palazzo del Turismo di Jesolo, domenica 22 marzo Ernia porterà la sua musica sul palco del Palazzo dello Sport di Roma. Previsti concerti anche al Palapartenope di Napoli, al Nelson Mandela Forum di Firenze e all'Unipol Forum di Milano
Al via il tour di Ernia. Giovedì 19 marzo l’artista si esibirà a Jesolo per la data zero della tournée. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento live di Ernia: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
ernia, la possibile scaletta del concerto di jesolo
Sette appuntamenti live in giro per l’Italia. Il 19 marzo Ernia darà il via alla tournée dal palco del Palazzo del Turismo, questo l’indirizzo: piazza Brescia, 11, 30017, Jesolo. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Massimo riserbo sulla scaletta della serata, attesi i brani tratti dall’album Per soldi e per amore uscito nel settembre dello scorso anno. Secondo quando rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite al Marrageddon Festival del 2023:
- Così stupidi
- Lewandowski VIII
- Phi
- Il mio nome
- Ferma a guardare
- 10 ragazze
- Superclassico
- Buonanotte
- Parafulmini
- Acqua tonica
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Dopo il concerto di Jesolo, domenica 22 marzo Ernia porterà la sua musica sul palco del Palazzo dello Sport di Roma. Previsti concerti anche a Napoli, Firenze e infine Milano. Questo il calendario con i dettagli degli show:
- 22 marzo, Roma - Palazzo dello Sport
- 24 marzo, Napoli - Palapartenope
- 26 marzo, Firenze - Nelson Mandela Forum
- 28 marzo, Milano - Unipol Forum
- 29 marzo, Milano - Unipol Forum
- 30 marzo, Milano - Unipol Forum
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A settembre l’artista ha lanciato il disco Per soldi e per amore, arrivato al primo posto della classifica FIMI degli album più venduti in Italia. In occasione dell’annuncio dell’uscita del lavoro, Ernia ha scritto sul suo profilo Instagram: “Ai miei che mi hanno insegnato a saper dare valore ad entrambi. A mia sorella che è emigrata per trovarne. Alla mia banda che non mi ha mai chiesto né gli uni né gli altri, ma gli uni e gli altri mi ha dato sempre. Ai miei collaboratori e agli addetti ai lavori: se la ricerca dei primi ci ha unito, è il secondo che mi lega a voi. A chi ha preso altre strade rispetto alla mia, auguro di trovare ambedue sul percorso. Alla mia compagna e alla nostra famiglia, perché solo il secondo conta davvero”.
Tra gli album più popolari di Ernia troviamo sicuramente Gemelli, certificato con ben cinque dischi di platino. Per quanto riguarda le collaborazioni, citiamo Parafulmini con Bresh (FOTO) e Fabri Fibra, Il mio nome Remix con Mara Sattei e Di notte con Sfera Ebbasta e Carl Brave.
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