Ernia, è uscito il brano Per te: testo e significato del singolo di Per Soldi e Per AmoreMusica ©Getty
Il rapper milanese torna con il nuovo album Per Soldi e Per Amore, che esce oggi (venerdì 19 settembre 2025), trascinato da un singolo che segna subito la direzione del lavoro. Non si tratta di un brano qualsiasi, ma di una confessione istintiva, nata in poche ore, come se fosse un’urgenza emotiva che l’artista non poteva trattenere. Scopriamo le parole della canzone e il significato che si cela tra i versi
Il panorama musicale accoglie il ritorno di Ernia con un progetto che porta fin dal titolo un dualismo potente: Per Soldi e Per Amore.
L’album, pubblicato oggi (venerdì 19 settembre 2025), si apre con un singolo che segna subito la direzione del lavoro, Per te. Non si tratta di un brano qualsiasi, ma di una confessione istintiva, nata in poche ore, come se fosse un’urgenza emotiva che l’artista non poteva trattenere.
La fonte di questa canzone sembrerebbe essere proprio un’ispirazione immediata: Per te nasce di getto, con la spontaneità di chi lascia fluire i pensieri senza filtri.
Ernia sceglie di confrontarsi con se stesso, scavando nelle pieghe di fragilità e contraddizioni personali. Proprio l’immediatezza della scrittura conferisce autenticità: la canzone non appare costruita, ma conservata nella sua forma più sincera, con la forza di un pensiero appena messo a fuoco.
Scopriamo di seguito il testo integrale e il significato del singolo Per te, che traina il successo assicurato del disco Per Soldi e Per Amore.
Per te, il testo integrale della canzone di Ernia
Tu dammi la mano siamo diventati grandi
Ci siamo odiati tanto ma siamo ancora io e te
Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi
E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me
Passo le ore e poi riguardavo noi
Questa fiammo sai che brucerà
Ancora che ti annoi
Compra quel che vuoi
Tanto poi lo sai non basterà
Tu ti senti solo
E a volte un po’ lo sei
Ma quando prendi il volo
Diventi come vorrei
Che ci sia o pioggia o neve
Che tu lo voglia o no
E in fondo lo sai
Se mi cercherai ti starò di fianco
Dammi e ti distrai
Non ti fidi mai
Non parliamo tanto
Na na na na na
Na na na na na
Fallo per te
Na na na na na
Na na na na na
Fallo per te
Te lo rimproveri ma non sei mai stato davvero un еgoista
Nemmeno una volta
Ma senti qualcosa chе si muove dentro chiama un esorcista
Sei l’anima sorda hai
Mi hai promesso di cambiare ma tu non rispetti i patti
Vedi buio pesto
Non vedi il progresso
Ti fasci la testa prima che la sbatti
Ti odio anche per questo
Sono già trent’anni
Non sai rassegnarti
La malinconia non passerai
Tanto che ti affanni
Non riesci ad amarti
Goccia dopo goccia scalfirà
Tu ti senti solo
E a volte un po’ lo sei
Quando prendi il volo
Diventi come vorrei
Che ci sia o pioggia o neve
Che tu lo voglia o no
E in fondo lo sai
Se mi cercherai ti starò di fianco
Dammi e ti distrai
Non ti fidi mai
Non parliamo tanto
Na na na na na
Na na na na na
Fallo per te
Na na na na na
Na na na na na
Fallo per te
Non darmi la mano allora se non vuoi pensarci
Ma vorrei che almeno una volta partisse da te
Giochiamo per la stessa squadra, sai conviene a entrambi
So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me
Che ci sia pioggia o neve
Che tu lo voglia o no
E in fondo lo sai
Se mi cercherai ti starò di fianco
Dammi e ti distrai
Non ti fidi mai
Non parliamo tanto
Na na na na na
Na na na na na
Fallo per te
Na na na na na
Na na na na na
Fallo per te
Approfondimento
Ernia diventa papà, l'annuncio su Instagram
Il messaggio dietro le parole
Il brano, primo estratto da Per soldi e per amore, rivela con chiarezza il cuore dell’intero lavoro di Ernia. Per te è attraversato da un senso di malinconia, dall’incapacità di riconoscere i propri traguardi e dalla difficoltà a nutrire amore verso se stessi. Le immagini evocate parlano di vuoti, di solitudine e di un perenne conflitto interiore.
Eppure, in questo percorso di inquietudine emerge anche la possibilità di un cambiamento. Il dolore diventa il punto di partenza per una nuova consapevolezza, la rabbia lascia intravedere un’apertura alla comprensione e la vulnerabilità si trasforma in occasione di maturità.
Il ritornello “Fallo per te” è il cuore del messaggio: non vivere in funzione degli altri, non cercare il riconoscimento esterno, ma imparare a prendersi cura di sé. Ernia consegna così al pubblico un invito che ha valore universale, espresso con una scrittura essenziale, priva di sovrastrutture, ma capace di colpire per sincerità e immediatezza emotiva.
Approfondimento
Il nuovo singolo di Ernia non è solo una "Bella fregatura"
Ernia, una delle figure chiave della scena rap italiana
Matteo Professione, meglio conosciuto come Ernia, è una delle figure di spicco del rap italiano contemporaneo. Nato a Milano nel 1993 e cresciuto nel quartiere QT8, si avvicina alla musica grazie all’amico d’infanzia Tedua, con cui condivide le prime esperienze nei collettivi Bonola Family e Razza a Parte.
Dopo l’avventura con i Troupe D’Elite, il gruppo che lo ha visto al fianco di Ghali e che nonostante un inizio travagliato ha rappresentato un laboratorio creativo per molti futuri protagonisti della scena urban, Ernia sceglie la strada solista. Nel 2017 pubblica il suo primo album, Come uccidere un usignolo, un progetto che fonde riferimenti letterari e autobiografici e che lo consacra rapidamente come una delle voci più originali e riflessive del rap italiano.
Approfondimento
"Gemelli", il rapper Ernia presenta il nuovo album a Sky Tg24
Introspezione, riferimenti colti e storie di periferia
Negli anni successivi, Ernia consolida il suo ruolo con dischi di successo come 68 e Gemelli, quest’ultimo trascinato dal singolo multiplatino Superclassico, diventato un autentico tormentone generazionale. La sua scrittura, che intreccia introspezione, riferimenti colti e storie di periferia, gli ha permesso di distinguersi in un panorama spesso dominato da mode effimere.
Nel 2022 arriva Io non ho paura, un album che conferma la sua maturità artistica e lo vede collaborare con nomi come Rkomi, Salmo e Marco Mengoni. Con l’uscita del nuovo progetto Per soldi e per amore nel 2025, Ernia si conferma come artista capace di reinventarsi senza perdere coerenza, mantenendo un legame forte con le proprie radici e con la scena che lo ha visto crescere.
Approfondimento
Madame, tracklist e duetti del primo album: da Ernia a Fabri Fibra
Foto tratta dal profilo Instagram di Esse Magazine
I rapper che non hanno tatuaggi, da Tedua a Rocco Hunt. FOTO
Considerati tratti distintivi dei rapper, i tatuaggi non sono però presenti sui corpi di tutti gli artisti che si destreggiano tra ritmo e freestyle