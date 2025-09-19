Ernia, è uscito il brano Per te: testo e significato del singolo

Il rapper milanese torna con il nuovo album Per Soldi e Per Amore, che esce oggi (venerdì 19 settembre 2025), trascinato da un singolo che segna subito la direzione del lavoro. Non si tratta di un brano qualsiasi, ma di una confessione istintiva, nata in poche ore, come se fosse un’urgenza emotiva che l’artista non poteva trattenere. Scopriamo le parole della canzone e il significato che si cela tra i versi

Scopriamo di seguito il testo integrale e il significato del singolo Per te, che traina il successo assicurato del disco Per Soldi e Per Amore.

Per te, il testo integrale della canzone di Ernia

Tu dammi la mano siamo diventati grandi

Ci siamo odiati tanto ma siamo ancora io e te

Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi

E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me

Passo le ore e poi riguardavo noi

Questa fiammo sai che brucerà

Ancora che ti annoi

Compra quel che vuoi

Tanto poi lo sai non basterà

Tu ti senti solo

E a volte un po’ lo sei

Ma quando prendi il volo

Diventi come vorrei

Che ci sia o pioggia o neve

Che tu lo voglia o no

E in fondo lo sai

Se mi cercherai ti starò di fianco

Dammi e ti distrai

Non ti fidi mai

Non parliamo tanto

Na na na na na

Na na na na na

Fallo per te

Na na na na na

Na na na na na

Fallo per te

Te lo rimproveri ma non sei mai stato davvero un еgoista

Nemmeno una volta

Ma senti qualcosa chе si muove dentro chiama un esorcista

Sei l’anima sorda hai

Mi hai promesso di cambiare ma tu non rispetti i patti

Vedi buio pesto

Non vedi il progresso

Ti fasci la testa prima che la sbatti

Ti odio anche per questo

Sono già trent’anni

Non sai rassegnarti

La malinconia non passerai

Tanto che ti affanni

Non riesci ad amarti

Goccia dopo goccia scalfirà

Tu ti senti solo

E a volte un po’ lo sei

Quando prendi il volo

Diventi come vorrei

Che ci sia o pioggia o neve

Che tu lo voglia o no

E in fondo lo sai

Se mi cercherai ti starò di fianco

Dammi e ti distrai

Non ti fidi mai

Non parliamo tanto

Na na na na na

Na na na na na

Fallo per te

Na na na na na

Na na na na na

Fallo per te

Non darmi la mano allora se non vuoi pensarci

Ma vorrei che almeno una volta partisse da te

Giochiamo per la stessa squadra, sai conviene a entrambi

So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me

Che ci sia pioggia o neve

Che tu lo voglia o no

E in fondo lo sai

Se mi cercherai ti starò di fianco

Dammi e ti distrai

Non ti fidi mai

Non parliamo tanto

Na na na na na

Na na na na na

Fallo per te

Na na na na na

Na na na na na

Fallo per te