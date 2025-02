"Fuori a luglio", ha scritto Ernia su Instagram: lui e la fidanzata, Valentina Cabassi, diventeranno genitori di una bambina. La modella e influencer, al suo fianco da diversi anni, ha ripercorso i primi mesi della gravidanza su Instagram, con un video che racconta le ecografie, gli annunci alla famiglia e agli amici, la pancia che cresce, e tutta la loro felicità. "Mi esplode il cuore di gioia, non vediamo l'ora di conoscerti", ha scritto. A fare da sfondo a quelle immagini, la hit Superclassico (che il rapper ha dedicato proprio alla compagna).

Il racconto dell'aborto

Tre anni fa, Ernia ha raccontato in un brano - dal titolo Buonanotte - l'aborto di Valentina. L'ha fatto per mezzo di una lettera dolcissima, scritta da un padre a un figlio che, in quel momento, avevano deciso di non avere. "Io ero d’accordo che non era il momento, neanche nella nostra relazione: rischiava di essere prematuro", ha poi raccontato Ernia nel podcast One More Time.

Insieme dal 2020, quando si sono conosciuti ad un evento a cui nessuno dei due voleva andare, il rapper e la modella hanno deciso che è adesso, il momento di diventare genitori. "C’è stato un momento in cui ci siamo guardati, eravamo a tre metri l’uno dall’altra. E per me è bastato quello sguardo per capire che era lui", ha raccontato Valentina a proposito del loro primo incontro. Un incontro a cui ne sono seguiti tanti altri, fino a non lasciarsi più.