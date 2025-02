Veronica Ferraro è incinta, avrà un figlio da Davide Simonetta

Nelle sue promesse, Veronica Ferraro aveva detto a Davide Simonetta: "E ci proveremo ancora ad avere un figlio, spero sia come te. Ma se rimarremo soli, io comunque avrò già vinto tutto". Ora, l'annuncio su Instagram: la coppia è in attesa del suo primo figlio.

Veronica Ferraro è incinta

"Ci sono momenti dentro a ogni vita che non si possono raccontare", ha scritto l'imprenditrice digitale Veronica Ferrario, migliore amica di Chiara Ferragni, annunciando la sua gravidanza. "Non c’è una parola giusta per la speranza, per i silenzi dopo ogni test negativo e per le attese. Dentro ad ogni coppia c’è un oceano senza fine di gioie immense di futuro e di sconfitte. Queste immagini sono solo un momento della gioia che abbiamo provato negli ultimi 4 mesi perchè le cose più grandi le abbiamo vissute e basta. Ti aspettiamo. Ti abbiamo sempre aspettato".

Il video riassume il difficile percorso che Veronica e il marito, il produttore Davide Simonetta, hanno vissuto per arrivare fino a qui. Perché, a lungo, i due hanno sognato di diventare genitori. Sono ricorsi alla fivet (fecondazione in vitro embryo transfer), hanno sperato, sono caduti e si sono rialzati. Hanno pianto, di tristezza e di felicità, senza che le loro mani si lasciassero, sempre a darsi forza l'uno con l'altra. Fino ad oggi, con quella pancia sempre più grande che - ogni giorno - ricorda loro l'avverarsi di un sogno.