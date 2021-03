Madame, tracklist e duetti del primo album: da Ernia a Fabri Fibra

Dopo aver portato sul palco di Sanremo 2021 il brano “ Voce ”, Madame ( FOTO ) presenta il suo primo disco omonimo, in uscita il prossimo 19 marzo. Tra le rapper più apprezzate in Italia, la giovanissima artista si è fatta notare da pubblico e critica grazie a singoli come “ Sciccherie ” a “ Clito ”. Pochi giorni fa, sui suoi profili social, Madame ha condiviso la tracklist e tutti gli ospiti che saranno presenti nel suo disco, facendo letteralmente impazzire i suoi fan che l’hanno inondata di likes e di commenti.

Nella sua rapidissima ascesa questa giovanissima artista ha già collaborato con molti nomi noti del panorama musicale italiano come Marracash, Ghali, Ernia, Dani Faiv e i Negramaro. Per il suo disco d’esordio ha dato ampio spazio alle collaborazioni con nove brani che vedono la partecipazione di amici e colleghi. Da Fabri Fibra a Ernia, passando per Carl Brave, Dardust e Gaia, questi sono solo alcuni dei nomi che “presteranno” la loro voce per uno dei 16 brani contenuti in “Madame”.