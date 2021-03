Madame, il video della canzone "Voce"

Dopo l’esibizione sul palco dell’Ariston, arriva il video di “Voce”, il pezzo di Madame in gara a Sanremo 2021. Il brano è il primo estratto del disco omonimo in uscita Condividi:

Dopo la prima esibizione al Festival di Sanremo 2021, è stato pubblicato il video di “Voce”, canzone scelta da Madame per partecipare per la prima volta alla kermesse musicale. Il brano farà parte del suo disco d’esordio dal titolo “Madame", in uscita il 19 marzo.

approfondimento Madame a Sanremo 2021 con Voce: il testo “Voce” è un brano molto particolare che rappresenta completamente l’opera della giovane rapper. In più la scelta di un arrangiamento più melodico lo rende perfetto per il palco dell’Ariston. Madame ha spiegato il significato di "Voce": "Parla della ricerca della propria voce, quindi della propria identità in mezzo a tutto. Tutto il rumore e il caos del mondo, in modo da trovare sé stessi". Sempre secondo l’artista, la voce diventa una traccia e una testimonianza della propria esistenza. Un modo per arrivare a una completa conoscenza di sé, per ricongiungersi al proprio io più profondo.



Madame, “Voce” e l’esordio a Sanremo approfondimento I cantanti di Sanremo 2021: Madame sul palco dell’Ariston Madame è l’artista più giovane in gara tra i Big a Sanremo 2021. Con “Voce” la rapper è salita per la prima volta sul palco dell’Ariston. Un debutto già convincente e che è arrivato a poche ore dalla conquista del "Premio Lunezia per Sanremo" per il testo della canzone.

approfondimento Sanremo 2021: la scaletta della terza serata Dopo la seconda serata del Festival, la classifica provvisoria vede Madame al ventesimo posto in attesa di vederla impegnata nella serata delle cover e nelle due serate conclusive del Festival. L'artista ha scelto "Prisencolinensinainciusol" di Adriano Celentano, pubblicata nel 1972. Si tratta di una delle canzoni più note di Celentano e cantata in una lingua inventata, un grammelot simile ad una sorta di inglese maccheronico.