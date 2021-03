Premio Lunezia per Sanremo, vincono "Voce" di Madame e "Regina" di Shorty

Consegnati i primi due riconoscimenti a poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo. Nel 2020 il premio venne vinto da “Rumore” di Diodato Condividi:

Anche quest’anno a poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo 2021 (TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE), sono stati ufficializzati i primi riconoscimenti assegnati ai cantanti che partecipato nelle sezioni Big e Nuove Proposte. Il Premio Lunezia per Sanremo è stato conquistato da “Voce” di Madame (FOTO) e “Regina” di Shorty, entrambi premiati per il testo delle canzoni che proporranno sul palco del Teatro Ariston. Stefano De Martino, patron della rassegna, ha pubblicato le motivazioni che hanno portato alla scelta di “Voce”: «Un talento precoce, con imprevedibili risorse, che potrebbe offrire novità alla bellezza musical-letteraria delle canzoni italiane». Queste invece le parole del critico musicale Dario Salvatori, membro della commissione del premio: «Per una lirica basata su sentimenti adolescenziali, sfumati tra follia e grandezza: sopravvivi a te stessa e diventerai quello che sei». Parlando di “Voce”, Madame ha detto "parla della ricerca della propria voce quindi della propria identità in mezzo a tutto. Tutto il rumore e il caos del mondo, in modo da trovare sé stessi". La più giovane artista presente nell’edizione di quest’anno ha spiegato che vede Sanremo come un gioco, un’attività ludica, simpatica, una bellissima esperienza che sicuramente la formerà.

La vittoria di Shorty e la motivazione della commissione approfondimento Sanremo Giovani 2021: Davide Shorty con la canzone "Regina". FOTO Il Comitato d’Ascolto presieduto da Loredana D’Anghera ha premiato anche “Regina” di Davide Shorty, vincitore tra gli otto giovani in lizza per il Festival di Sanremo 2021. Questa la motivazione: “La canzone è ricca di sfumature d'oltreoceano, dai sapori inaspettati, apparentemente senza controllo. L'approccio vocale dell'artista è complementare al resto dell'opera, trovando così gli equilibri per raggiungere qualità musical-letterarie”. Nel 2020 a vincere il Premio Lunezia fu “Rumore” di Diodato, un riconoscimento che spianò poi la strada per la vittoria finale del Festival di Sanremo.