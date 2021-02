3/8

Parlando del suo nome d’arte ha detto: “viene da un generatore automatico di nomi per drag queen. Prima di quello avevo pensato a spes, speranza in latino, ma non funzionava. Così è arrivato Madame Wild che poi ho semplificato eliminando wild, anche se un po’ selvaggia mi sento, perché mi sembrava infantile”. Immagine tratta dal profilo Instagram @sonolamadame

L'account Instagram ufficiale di Madame