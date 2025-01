COMICITTA', il festival dell'umorismo a Roma il 6 gennaio

Una giornata ricca di incontri e risate, con le migliori voci della comicità italiana: il prossimo 6 gennaio a Roma, Ezio Greggio, Carlo Verdone, Paola Minaccioni, Lino Banfi e Maurizio Battista, solo per citarne alcuni, saliranno sui palchi del Palazzo dei Congressi e della Nuvola di Fuksas per una giornata di intrattenimento e festa. Il modo perfetto per iniziare il 2025, all’insegna del divertimento

Una risata salverà il mondo diceva Charlie Chaplin. E se non lo salva davvero ma rende una giornata meno difficile, è già un ottimo punto di partenza. Proprio come il 6 gennaio, da trascorrere a tempo di risate e divertimento, insieme ai migliori rappresentanti dell’arte della commedia e della comicità. Tutti insieme, su più palchi. Per tutti. Il giorno della Befana è COMICITTA', fiera del buonumore creata per celebrare proprio l’arte del far ridere attraverso numerosi linguaggi, dal cinema allo spettacolo dal vivo, ma anche l’editoria e il fumetto.

Con la direzione artistica di Ezio Greggio e Mario Sesti e con il comitato promotore composto da Pupi Avati, Alberto Barbera, Edvige Fenech, Marco Giusti, Valerio Caprara, Serena Dandini, Steve Della Casa, Marialinda Germi, Giorgio Gosetti, Neri Parenti, Marco Risi, Emanuele Salce, Sydney Sibilia, Ricky Tognazzi, Giuseppe Tornatore, Elisabetta Villaggio, Piero Villaggio, COMICITTA’ si svolge al Palazzo dei Congressi di Roma e alla Nuvola. Un programma intenso ma molto divertente, ovviamente!