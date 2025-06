Paola Cortellesi presiederà la giuria della Festa del Cinema 2025

L'attrice e regista guiderà la giuria della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma nell'autunno 2025

Paola Cortellesi sarà la presidente della giuria del Concorso della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma per l’autunno 2025. L’annuncio è stato dato dalla Fondazione Cinema per Roma, che organizza l’evento. Per l’attrice e regista si tratta di un ritorno importante, dopo il successo del suo esordio dietro la macchina da presa con C’è ancora domani, presentato proprio alla manifestazione lo scorso anno come film di apertura.

Il successo di C’è ancora domani e il ritorno da protagonista C’è ancora domani ha rappresentato un traguardo significativo per Paola Cortellesi, ottenendo il Premio Speciale della Giuria, il Premio del Pubblico e la Menzione Speciale per la Miglior Opera Prima BNL BNP Paribas. Il film ha riscosso ampi consensi, diventando uno dei maggiori successi di pubblico nella storia recente del cinema italiano e ricevendo apprezzamenti anche a livello internazionale. “Sono onorata di essere stata chiamata a presiedere la giuria della Festa del Cinema di Roma”, ha dichiarato Cortellesi, ringraziando il presidente della Fondazione Cinema per Roma, Salvatore Nastasi, e la direttrice artistica Paola Malanga per la fiducia. “Accolgo questo invito con senso di responsabilità e grande entusiasmo”. Approfondimento Biglietto d'Oro, C'è ancora domani vince per il secondo anno di fila