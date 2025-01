4 Ristoranti, con Alessandro Borghese alla scoperta di Carrara

Nella terza puntata della decima stagione di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”, i 4 ristoranti in gara sono “Osteria Al Fienile” di Ernesto, “Locanda Patrizia” di Francesca, “Trattoria Pizzeria Ometto” di Lorena e “Ristorante Capannina Ciccio” di Silvia. Domenica 5 gennaio alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go

Una città dalla storia antichissima, scolpita…nel marmo: è Carrara la terza tappa del ciclo di Alessandro Borghese 4 Ristoranti, attesa per domenica 5 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Lo chef Alessandro Borghese prosegue i festeggiamenti per il decimo anno delle sue iconiche sfide tra ristoratori indagando le tradizioni gastronomiche di un territorio al confine tra la Toscana e la Liguria, abbracciato dalle Alpi Apuane ma con lo sguardo rivolto verso il mare. La “città dell’oro bianco” Conosciuta anche come la “città dell’oro bianco”, Carrara è il cuore di un territorio molto più vasto, che nei pressi delle cave di marmo custodisce frazioni e piccoli borghi come Bedizzano, Fossone e Colonnata, mentre lungo il litorale presenta mete turistiche ideali per chi non rinuncia alla spiaggia, come Marina di Carrara. Nella nuova puntata della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia l’incontro tra il mare e la terra si riflette in una tradizione gastronomica unica, che comprende sia ricette povere che eccellenze del territorio: muscoli ripieni, taglierini nei fagioli, baccalà marinato, torta di riso, il celebre lardo di Colonnata. E i ristoranti si dividono tra la cucina di mare e quella di terra, tra lo scrupoloso rispetto delle osterie popolari frequentate dai cavatori e la spinta a interpretare la tradizione con un guizzo di modernità. La missione di chef Alessandro Borghese si preannuncia dunque tutt’altro che semplice: eleggere il miglior ristorante tipico di Carrara. Nel video in testa a questo articolo chef Borghese alla ricerca della miglior pizzeria contemporanea d’Italia

i 4 ristoranti in gara Nella terza puntata della decima stagione di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”, i 4 ristoranti in gara sono “Osteria Al Fienile” di Ernesto, “Locanda Patrizia” di Francesca, “Trattoria Pizzeria Ometto” di Lorena e “Ristorante Capannina Ciccio” di Silvia. Le regole del gioco restano immutate: quattro ristoratori, che condividono una caratteristica o un aspetto particolare, si sfidano a colpi di gusto e originalità per ottenere il titolo di migliore in una determinata categoria e aggiudicarsi l’iconico “dieci” dello chef. Ciascun concorrente invita nel proprio locale i tre sfidanti accompagnati da chef Borghese, che per prima cosa ispeziona attentamente la cucina per controllare che gli elevati standard di pulizia e ordine siano rispettati. La temibile valutazione continua poi durante il pasto, quando il personale viene valutato su accoglienza, servizio e preparazione. I partecipanti prima commentano i piatti che assaggiano e poi stilano la propria pagella assegnando un punteggio da 0 a 10 a location, menu, servizio e conto, oltre alla quinta categoria, lo special, differente in ciascuna puntata ma piatto comune delle quattro tavolate: questa settimana ci saranno i muscoli ripieni alla carrarina, un piatto realizzato con ingredienti poveri come mortadella, uova, pan grattato, pane, pomodoro che danno vita a una ricetta gustosa. I giudizi sulla gara rimangono poi segreti finché i quattro ristoratori non tornano a sedersi allo stesso tavolo per il confronto finale: qui svelano i propri voti e discutono a carte scoperte su ogni aspetto della gara; le valutazioni di chef Borghese, invece, vengono mostrate per ultime perché, come sempre, possono confermare o ribaltare l’intera classifica. E così dalla somma dei voti emerge il vincitore della puntata, che potrà esporre l’inconfondibile “bollino” #Ale4Ristoranti a testimonianza di una rete di locali testati da chi se ne intende, i ristoratori stessi. le nuove tappe del viaggio gastronomico di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” Il viaggio gastronomico di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” proseguirà, la prossima settimana, con le nuove tappe, dal Canavese (Piemonte) a Senigallia, quindi Viterbo, Trani, la riva trentina del Lago di Garda, Cremona e provincia, Treviso. In arrivo anche altre due puntate-evento sulla pasta fresca e le osterie veraci di Roma Est, con l’attesissimo special guest Lillo. Approfondimento 4 Ristoranti, il miglior ristorante di Lampedusa. FOTO

Osteria Al Fienile è un vecchio fienile ristrutturato nella località di Fossone – frazione di Carrara - che conserva tutt’ora la sua rusticità e fa sentire il cliente come a casa. Ernesto, titolare e cuoco, è un uomo molto serio e sicuro di sé. Ex dirigente aziendale, scopre la passione culinaria pochi anni fa e oggi nel suo grazioso locale propone una cucina variegata che mescola piatti tipici e stravaganti; Locanda Patrizia, locale storico nel centro di Carrara, è un punto di riferimento in città anche grazie alla sua collocazione nella celebre Piazza delle Erbe. Il ristorante, curato ed elegante, è un’ex drogheria di cui ancora oggi conserva il bancone principale. Francesca, proprietaria e responsabile di sala, è coraggiosa e si è avventurata nel mondo della ristorazione solamente due anni fa. Propone una cucina tipica e semplice ma elegante e genuina, che rispecchia lo stile della location; Pizzeria Trattoria Ometto, nata nei primi anni ‘70 nella frazione di Bedizzano, è da tempo un punto di riferimento dei cavatori: non è caso, situata nel Parco Naturale delle Alpi Apuane poco sopra Carrara, vanta una spettacolare vista sulle cave di marmo. Lorena, titolare e cuoca, è una persona vivace, ironica e instancabile, con una grande passione per il ballo. Il locale propone un menù dedicato alla tradizione carrarina, in un ambiente dove il marmo la fa da padrone, dai pavimenti ai tavoli; Ristorante Capannina Ciccio, nel cuore di Marina di Carrara, si sviluppa su tre piani ed è spaziosa, ampia e luminosa. Dalla terrazza superiore si possono ammirare sia le suggestive cave di marmo che il porto. Silvia, titolare e responsabile di sala, è una donna solare, empatica e accogliente, ma sul lavoro è anche molto esigente. Pone particolare attenzione all’ordine e alla precisione e si arrabbia se i dipendenti non si mostrano operosi. Il punto di forza del locale è la sua proposta di pesce, ma nel menu non mancano i piatti della tradizione. Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Banijay Italia ha portato a bordo dei nuovi episodi di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” Volskwagen Veicoli Commerciali, Generali Italia, Zucchetti, ChefLine, Sanitech, Consorzio Asti Spumante e Moscato d’Asti, Montegrappa. “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” è una produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia. Scritto da Alessandro Borghese, Nicola Lorenzi e Alessandro Di Benedetto. La regia è di Gianni Monfredini.