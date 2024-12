3/10

Angela è sommelier e titolare, insieme al fratello e alla sorella, del ristorante Il Balenottero, attività di famiglia dal 1997. Fiera di essere isolana, ha la passione per le immersioni subacquee e riconosce che “lavorare in famiglia fa la differenza, anche se in alcuni momenti non è facile”. È convinta di vincere perché è genuina e vera, proprio come l’isola

4 Ristoranti, il miglior ristorante contemporaneo di Mantova. FOTO