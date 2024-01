Dopo la tappa a Gorizia, Alessandro Borghese ci ha portato a Lucca. Qui, a sfidarsi ai fornelli tra tradizione e modernità, sono stati Francesco, Mariantonietta, Chiara (vincitrice dell'ambito titolo) e Nicola. In attesa del prossimo appuntamento, domenica 4 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, il racconto fotografico della puntata in Toscana