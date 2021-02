Madame, in arrivo il primo album: cover e collaborazioni

Madame rilascerà il prossimo 19 marzo il suo disco d’esordio. La giovane rapper in gara a Sanremo ha rivelato sui suoi social il nome e la cover dell’album

Il disco d’esordio di Madame ha finalmente una data d’uscita: il prossimo 19 marzo. Per ascoltare la prima fatica discografica della giovanissima rapper, quindi, dovremo aspettare la fine del Festival di Sanremo dove l’artista presenterà il suo inedito “Voce”.

Da quanto ha detto sui suoi canali social, il disco si intitolerà semplicemente “Madame” e uscirà per Sugar Music.

In pieno stile Madame, l’artista ha dato l’annuncio dell’album postando solo la cover e una breve didascalia: “MADAME IL MIO PRIMO ALBUM, FUORI IL 19 MARZO. LINK PRE-ORDER E PRE-SAVE IN BIO E NELLE STORIE”. Semplice efficace e tutto in maiuscolo.

Per quanto riguarda la tracklist, l’artista non ha ancora rivelato nessun dettaglio al riguardo, probabilmente in attesa di essere sul palco dell’Ariston e avere, quindi, una risonanza maggiore.