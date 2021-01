Madame feat Fabri Fibra, il nuovo singolo è "Il mio amico": il testo

Parteciperà a Sanremo 2021 nella categoria Campioni (tutti gli artisti in gara) con la canzone “Voce” e in primavera pubblicherà il suo primo album, intanto Madame torna con “Il mio amico”, brano in collaborazione con Fabri Fibra. La canzone è disponibile dal 15 gennaio ed è prodotta da Bias e DRD, aka Dardust. Un regalo di compleanno per i suoi 19 anni e un ennesimo tassello di una carriera iniziata da poco ma che già le ha permesso di collaborare con Negramaro, Marracash e Ghali. In merito all’occasione di coinvolgere Fabri Fibra, Madame ha dichiarato: “Quando ho conosciuto Fabri Fibra ho capito subito che sarebbe stato perfetto in questo brano: appena è entrato nella stanza in cui lo aspettavo mi ha travolta con la sua aura ed è scattato qualcosa. L’ho riconosciuto come mio simile, è un essere sincero, puro. “Il mio amico” è un pezzo altrettanto sincero e punk, perfetto per lui”. Per presentare l’uscita del singolo sui social, ha raccontato la nascita del duetto: “La prima volta che Fabri ha messo piede in ufficio ho percepito la sua aura immensa. Dopo aver parlato gli ho fatto sentire dei pezzi e per primo ho scelto proprio questo”.