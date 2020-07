L'anima Pop di DRD parte con DeFuera: "Pronto a fare 3 live al giorno"

Per distinguere le due anime racchiuse in Dardust, quella di compositore e pianista e quella di produttore, nasce DRD , l'anima pop dell'artista che ha firmato numerosi grandi successi italiani, vantando un palmarés di oltre 40 dischi di Platino . Per DeFuera, il primo singolo pubblicato con il nuovo psedudonimo, DRD ha voluto accanto a sé tre nomi importanti che rappresentano il presente e il futuro della scena rap/trap italiana, ossia Ghali, Madame e Marracash . Il singolo, che esce su etichetta Island Records, è disponibile da mercoledì 15 luglio su tutte le

L'anima Pop di Dardust si chiama DRD e si presenta con DeFuera

Dario Faini ha spiegato di avere scelto di "differenziare il pianista dal produttore e autore e, questo brano conferma come oggi i produttori stiano diventando veri e propri artisti. In DeFuera si fondono più generazioni, il brano è nato durante il lockdown, l'idea era di fare un brano ultra-contaminato a livello di produzione. Nel video ci sono tre protagonisti come fosse un film. Marracash rappresenta la prima generazione dell'hip hop, Ghali la seconda e Madame la nuova ed è un talento davvero notevole". In merito al fatto che DeFuera possa essere definito un tormento estivo ha precisato che "la mia idea è fare brani che vadano al di fuori della stagione, il mio game è dare un proposta più coraggiosa, il mio obiettivo è che resista nel tempo, mi piace mettermi in gioco".



Parlando del suo doppio, Dario Faini spiega che "mi viene molto naturale fare due cose, queste due anime si migliorano a vicenda. Sono indispensabili per la mia crescita creativa e da quando coesistono Dardust e DRD sono entrambe migliorate". Ed eccoci al presente: "Sto vivendo bene questa fase, domani da Milano parte il mio tour in piano solo. Verranno rispettate le norme del distanziamento. Temo di più i live nei luoghi chiusi: personalmente mi sono reso disponibile anche a fare tre spettacoli in un solo giorno visto che le capienze sono ridotte a un terzo, in questo modo posso accontentare tutti".