Madame, il nuovo singolo è "Il mio amico" con Fabri Fibra

La giovane artista ha annunciato l'arrivo di una nuova canzone in collaborazione con il rapper e del suo album di debutto. Madame parteciperà a Sanremo 2021 con la canzone "Voce"

In attesa di vederla per la prima volta sul palco del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2021, Madame ha annunciato l’uscita del nuovo singolo “Il mio amico”. In arrivo il 15 gennaio, vedrà la presenza di Fabri Fibra e sarà prodotto da Bias e DRD, aka Dardust. L’artista ha spiegato sui social la nascita della collaborazione con il rapper “Quando ho conosciuto Fabri Fibra ho capito subito che sarebbe stato perfetto in questo brano: appena è entrato nella stanza in cui lo aspettavo mi ha travolta con la sua aura ed è scattato qualcosa. L’ho riconosciuto come mio simile, è un essere sincero, puro. “Il mio amico” è un pezzo altrettanto sincero e punk, perfetto per lui”.

Il singolo con Fabri Fibra e il primo album di Madame approfondimento Sanremo 2021, ecco i 26 cantanti big che prenderanno parte alla gara Madame, nome d’arte di Francesca Calearo, sarà l’artista più giovane in gara nella categoria Campioni di Sanremo 2021. Sul palco del Teatro Ariston porterà la canzone “Voce” che molto probabilmente farà parte del nuovo album che ha annunciato insieme all’uscita del singolo “Il mio amico” feat. Fabri Fibra. La pubblicazione del progetto discografico dovrebbe avvenire in primavera per quello che sarà l’album di debutto della giovane artista. Madame compirà infatti 19 anni il 16 gennaio, un giorno dopo l’uscita del suo nuovo singolo. Dopo il grande successo di “Sciccherie” e le collaborazioni con Marracash, Negramaro e Ghali, è arrivato il momento per l’artista che fa parte del roster di Paola Zukar di debuttare con il suo primo album.