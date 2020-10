Svelato il primo featuring del nuovo album della band salentina. Tra le dodici tracce presenti anche “Non è vero niente” con Madame

In attesa del 3 novembre, data di uscita di “Contatto”, nuovo album dei Negramaro, la band ha rivelato due nuove canzoni presenti. Il conto alla rovescia è partito e attraverso i social sono stati annunciati “Non è vero niente” e “La cura del tempo”, due brani dei dodici presenti nel disco. In particolare “Non è vero niente” svela anche il primo featuring presente con la rapper Madame. “Contatto” è un concept album sul cambiamento, un progetto ambizioso che i Negramaro stanno pian piano svelando. Prima è uscito il singolo apripista e title track, poi è stato il turno della cover dell’album, ora invece pian piano verrà svelata la tracklist.

Il concept album “Contatto”, la cover e il video della title track “Contatto” è il decimo album della carriera dei Negramaro, l’ottavo di inediti. Il disco è in pre-order online, anche nell’esclusiva versione in doppio vinile, mentre il primo singolo “Contatto” ha debuttato nella top 5 dei brani più trasmessi dalle radio. Il video della canzone ha superato le 650 mila visualizzazioni e vede come protagonisti Alessio Lapice e Caterina Rossi. Diretto da Trilathera, è il racconto per immagini di un uomo e una donna che si sfuggono e si cercano in una storia d’amore fuori dal tempo e dallo spazio, spaventati ma anche determinati a stabilire un contatto. Il simbolo dell’album “Contatto” è la farfalla che incarna il mutamento, l’evoluzione e il movimento. La copertina del disco è un progetto 3D nato dalla collaborazione tra i Negramaro e il 3d artist Amin Farah di Theblacklab. Sulla cover sono raffigurati quattro umanoidi, senza caratteristiche somatiche definite, che con le loro ombre riproducono appunto una farfalla. “Insieme, si fa meno fatica a restare in piedi. I nostri corpi in equilibrio, si sostengono a vicenda. Il contatto è una cosa che cerchiamo da sempre. Può sopperire all’assenza di parole...Può riempirsi di tutte le nostre vite e trasferirle da un sogno all’altro. “Salva contatto”... sì, fatto! Salviamo il contatto... sulla pelle!”, con queste parole Giuliano Sangiorgi ha annunciato il decimo album dei Negramaro.