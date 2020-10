Negramaro, il testo del nuovo singolo "Contatto"

C come contatto. C come commovente, C come coinvolgente. N come Negramaro. Oggi è il giorno più atteso per il popolo dei Negramaro. Col singolo Contatto ci prendono per mano e ci portano nel mondo che hanno costruito in questi mesi. Noi non li vedevamo, se non ogni tanto con qualche foto sui social, ma loro hanno lavorato sempre per preparare il contatto con noi. Che ora è avvenuto. Mi ricorda il polpastrello di ET che si appoggia su quello del ragazzino. Oppure la Creazione di Adamo di Michelangelo, ospitata nella Cappella Sistina. Nelle parole di Giuliano Sangiorgi c'è la declinazione di un sentimento forte fatto di fisicità. Il brano sembra uscire dalle note, è come appoggiare una mano su un bassorilievo e percepirne le parole sul palmo della mano. Quando lo ho ascoltato ieri, con qualche ora di anticipo rispetto all'uscita, ho provato un senso di appartenenza alla vita bello, come non capitava da tempo e mi sono appropriato di un verso...sì la vita che volevo è tutta qui!





IL TESTO DI CONTATTO



Ho cercato il contatto

Di parlare ero stanco



Ho voluto sentire sul corpo le cose che un giorno mi hai detto



Ho pensato fin troppo alla faccia che hai fatto



Quando ho detto “L’amore per farsi ha bisogno di bene e nient’altro”



Ho rischiato un infarto



Quando ieri ti ho visto



Mi aspettavo una grande emozione, sì, ma non fino a questo punto



Ho cercato il contatto, in un giorno di giugno



ho trovato sudore silenzio e l’estate soltanto in un sogno



Sì, la vita che volevo è tutta qui



Gli amici che sognavo, proprio cosi



Fatti di carne e ossa e di un bel film



ho fatto film tanti sogni per arrivare, per arrivare qui



Ho cercato il contatto

Per sfiorarti ogni tanto, per capire che in fondo nel mondo non sempre così solo

Ho pensato “Lo faccio, ora esco e ti cerco”

che non trovo le facce da darti, le avevo qui dentro al cassetto



Sì, la vita che volevo è tutta qui



Gli amici che sognavo, proprio così



Fatti di vino rosso e di un bel film



ho fatto film brutti sogni per arrivare qui, per arrivare qui,



Per arrivare a vederti, per arrivare a toccarti



Ho dovuto sognarti



Sì, oh, oh, oh, Sì



Per arrivare a vederti, per arrivare a toccarti



Per arrivare fin qui, ho dovuto sognarti



Per arrivare a vederti, per arrivare a toccarti



Per arrivare fin qui, ho dovuto sognarti



Ho dovuto sognarti



Ho trovato il contatto, era solo in un sogno



E sarebbe ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.