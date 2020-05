Niccolò Fabi e Giuliano Sangiorgi, il duetto di "Delicate" - VIDEO

Niccolò Fabi e Giuliano Sangiorgi hanno pubblicato sui loro canali Instagram un omaggio a Damien Rice suonando “Delicate”, brano tra i più importanti e famosi del cantautore irlandese. Una cover emozionante nata dalla passione di entrambi per la musica dell’artista che nel 2002 ha pubblicato il celebre album “O”. Un modo diverso di suonare, di rinunciare a compiacere le aspettative altrui e cercare la propria strada, proprio ciò che Niccolò Fabi ha scritto per presentare il duetto. L’autore di brani come “Costruire” e “Lasciarsi un giorno a Roma” ha prima parlato del suo collega Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro e poi di Damien Rice e del disco O: “Pochi sono trascinanti come Giuliano. Amico Artista. Fuoco autentico di musica. Passione originale, contagiosa, debordante. Ancora più significativo trovarla nelle mani di chi, da lungo tempo gode di un pubblico largo consenso. Unico davvero”.

La passione per Damien Rice e l’album “O”

Niccolò Fabi (le curiosità sull’artista) spiega poi come nasce il duetto sulle note di “Delicate: “Poi Giuliano mi dice “Delicate” figurati.. a me.. il disco “O” di Damien Rice. Quello che quando iniziava dovevi alzare di dieci tacche il volume per quanto suonava piano. Quello senza riverbero, senza niente in copertina, quello senza paura, solo verità e grandi canzoni”. Infine la dedica proprio a Damien Rice: “Quanto coraggio ha dato a me e a molti altri nel rinunciare a compiacere le aspettative altrui, nel suonare la chitarra senza plettro, nel cercare la nostra via. Anche soli. Senza paura. Ecco perchè ci ho provato. Giuliano grazie di cuore per la spinta. Ti devo un po’ di vento”.