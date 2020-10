Negramaro la cover di Contatto è tridimensionale e ricorda la farfalla

Oggi la band salentina ha svelato la cover del nuovo album “Contatto”, in uscita il 13 novembre con Sugarmusic e disponibile in pre-save e pre-order a questo link: https://SugarMusic.lnk.to/negramaroContatto

CONTATTO non è una semplice playlist di canzoni, ma un concept album sul cambiamento. Il suo simbolo è la farfalla che incarna il mutamento, l’evoluzione e il movimento. Con la direzione creativa di Thestylepusher, la copertina del disco è un progetto 3D nato dalla collaborazione tra i negramaro e il 3d artist Amin Farah di Theblacklab. Sulla cover sono raffigurati quattro umanoidi, senza caratteristiche somatiche definite, che con le loro ombre riproducono appunto una farfalla.

Su YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=5VY37vWEnEU) è disponibile il video, diretto da Trilathera: è il racconto per immagini di un uomo e una donna - interpretati da Alessio Lapice e Caterina Rossi - che si sfuggono e si cercano in una storia d’amore fuori dal tempo e dallo spazio, spaventati ma anche determinati a stabilire un contatto. Un vero e proprio film che trasporta la canzone in una dimensione nuova, suggestiva ed evocativa grazie anche agli effetti speciali di Luca Della Grotta, responsabile dei visual effects del premio Oscar Paolo Sorrentino.

CONTATTO è il decimo album della loro carriera costellata da Dischi di Diamante e Dischi Multiplatino, prima band italiana ad aver suonato allo Stadio San Siro e all’Arena di Verona e con collaborazioni internazionali tra cui quelle con OneRepublic e Dolores O’Riordan.