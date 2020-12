Madame, chi è la cantante di Baby. Duetto con Blind a X Factor 2020

Ci sarà anche Madame tra gli ospiti che parteciperanno alla manche featuring prevista per la semifinale di X Factor 2020. La giovane rapper duetterà con Blind, concorrente della squadra di Emma Marrone, nella canzone “Baby”, singolo della stessa Madame. L’ennesima dimostrazione del talento di Francesca Calearo, questo il vero nome di Madame, conosciuta già da un po’ di tempo nell’ambiente hip hop italiano e che pian piano è riuscita a conquistare anche grandi nomi della musica come Negramaro, Ghali e Marracash.

Da Sciccherie ai vari featuring, chi è Madame

Vicentina classe 2002, Madame fa parte del roster di Paola Zukar, vera e propria signora del rap e manager di artisti come Fabri Fibra, Marracash e Clementino. Ha esordito nel mondo della musica a soli 16 anni con in singolo “Anna” grazie al rapper, ingegnere del suono e produttore Eiemgei, il primo a credere in lei. Con lui anche gli youtuber Arcade Boyz che l’hanno aiutata a far conoscere il suo talento. Il video del brano ha superato il milione di visualizzazioni. Il nome Madame è nato per caso grazie a un generatore di nomi per drag queen che le ha fatto scoprire una sua amica. Inizialmente era stato scelto Wilde poi Madame, ritenuto più incisivo. Il vero successo è arrivato grazie a “Sciccherie”, pubblicato nel 2018 e apprezzato per la particolarità del testo. Le parole sono infatti accentate in funzione della musica. Sono oltre 10 milioni le views del video di “Sciccherie”, brano apprezzato anche da Cristiano Ronaldo che lo ha utilizzato in una storia Instagram. La stessa Madame ha commentato l’attenzione riservata dal fuoriclasse portoghese: “Quando un fan me lo ha segnalato, pensavo ad un trucco per attirare l’attenzione, invece no… Cristiano mi stava davvero ascoltando dal suo terrazzo. Ho chiamato i miei manager in lacrime, ho strillato come una qualsiasi 17enne euforica. Ho ripostato sul mio account e migliaia di persone hanno festeggiato con me”.

I singoli e le collaborazioni

Dopo il successo di “Sciccherie”, Madame ha inciso i singoli “17”, “Baby”, “Sentimi” e il recentissimo “Clito”. Tante le collaborazioni nate negli ultimi mesi a cominciare da Marracash che l’ha voluta nell’album “Persona” nella traccia “Madame”. Quest’estate è stato il turno di Dario Faini (Dardust) che ha scelto la sua voce da affiancare a Marracash e Ghali per il singolo “Defuera”. Anche Ernia e Dani Faiv hanno collaborato con la giovane rapper rispettivamente in “Fuoriluogo” e Spaccato”. Infine in “Contatto”, ultimo album dei Negramaro, l’unico featuring presente è proprio con Madame per il brano “Non è vero niente”, canzone scritta da Giuliano Sangiorgi e dalla stessa Francesca Calearo. Su Instagram Madame ha profondamente ringraziato i Negramaro per la fiducia “perché a 17 anni la band n1 d’Italia non ti chiama come unico featuring del disco se non si fida ciecamente di te. La Fortuna di avere dei colleghi, degli amici, degli Esseri Umani così non ha prezzo. Spero di aver donato al disco la strofa che meritava, spero di trovare altri artisti come Giuliano e come Andrea (che ho avuto occasione di conoscere meglio), e chi dice che l’amore nella musica non esiste, chi dice che è tutto un mondo finto, costruito beh... non è vero niente”.