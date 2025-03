Lady Gaga in concerto a Milano, oggi si apre la prevendita

Il The Mayhem Ball di Miss Germanotta toccherà, nei suoi 32 concerti, 16 città tra Stati Uniti, in Canada e in Europa. Due le date a Milano, il 19 e il 20 ottobre all'Unipol Forum di Assago, con prevendite dei biglietti a partire dal 31 marzo

I biglietti per i concerti a Milano di Lady Gaga saranno disponibili in prevendita lunedì 31 marzo (ma non per tutti).

Come acquistare i biglietti di Lady Gaga

Dalle 11.30 di lunedì 31 marzo alle 22.00 di mercoledì 2 aprile, sarà possibile accedere alla prevendita riservata ai titolari Mastercard. La vendita generale comincerà invece giovedì 3 aprile. Ogni utente potrà acquistare fino a 8 biglietti.

Il tour di Lady Gaga

Il The Mayhem Ball Tour, l'ottavo tour di Lady Gaga, toccherà le seguenti città: