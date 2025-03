Lady Gaga, il trailer del nuovo tour

La voce di Abracadabra sarà in concerto in Italia per un doppio atteso appuntamento all’Unipol Forum di Assago domenica 19 e lunedì 20 ottobre

A ottobre Lady Gaga sarà in concerto in Italia per un doppio appuntamento all’Unipol Forum di Assago. Dopo aver svelato le date della nuova tournée mondiale, l’artista statunitense (FOTO) ha pubblicato il primo trailer ufficiale dell’attesa serie di show.

A tre anni di distanza dalla tournée mondiale a supporto dell'album Chromatica, Lady Gaga tornerà a infiammare i palchi di tutto il mondo. Infatti, a poche settimane dall'uscita di Mayhem, la cantante ha svelato le date del tour in partenza da Las Vegas a luglio. Dopo una serie di concerti in America e in Canada, l'artista arriverà in Europa toccando anche l'Italia con i due appuntamenti in programma il 19 e il 20 ottobre all'Unipol Forum di Assago. La cantante ha spiegato: "Questa volta abbiamo scelto le arene per avere l'opportunità di controllare i dettagli dello show in un modo che non avrei potuto fare con gli stadi, onestante non vedo l'ora!". L'artista ha pubblicato il primo trailer della tournée offrendo uno sguardo sul visual che caratterizzerà i concerti.

Dopo gli annunci degli appuntamenti a Rio de Janeiro, Città del Messico e Singapore, l'artista ha deciso di portare la sua musica in giro per il mondo: "Non avevo in programma di fare un tour quest'anno dopo i miei show a Singapore, ma l'incredibile risposta per il nuovo album mi ha ispirato a continuare". Il disco Mayhem è stato anticipato dai singoli: Disease, Abracadabra e Die with a Smile in collaborazione con Bruno Mars.

Dall’affermazione con Just Dance e Poker Face alle hit più recenti, Lady Gaga si è affermata come una delle protagoniste assolute della scena musicale spaziando anche nei generi: dal pop del primo album The Fame alle sonorità dance di Chromatica senza dimenticare gli album jazz Cheek to Cheek e Love for Sale con Tony Bennett. L’artista è reduce da una vittoria ai Grammy Awards 2025 nella categoria Best Pop Duo/Group Performance grazie al brano Die with a Smile.