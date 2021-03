La scaletta di Sanremo 2021: ospiti e cantanti nella terza serata

Terza serata del Festival di Sanremo 2021, dedicata alle cover. Sul palco dell’Ariston saliranno tutti i Big in gara con un brano storico della canzone d’autore italiana Condividi:

Eccoci giunti alla terza serata del Festival della Canzone Italiana 2021. Dopo due appuntamenti sul palco dell’Ariston che hanno registrato un ottimo risultato in termini di share (seppur leggermente minore rispetto all’edizione 2020), la nave guidata da Amadeus e Fiorello si avvia verso la seconda parte del suo viaggio.

approfondimento Tutti i testi delle canzoni di Sanremo 2021 Dopo aver ascoltato tutti i brani in gara al Festival di Sanremo 2021, arriva il turno della serata delle cover. Tutti i Big in gara, infatti, proporranno un brano che fa parte della storia della canzone d’autore del nostro Paese. Da regolamento, gli artisti in gara potranno decidere se esibirsi da soli o se portare un ospite italiano o straniero. Per la terza serata l’unica giuria che voterà per eleggere la migliore interpretazione sarà quella dei componenti del coro e dell’orchestra che, oltre all’esibizione, giudicheranno anche la qualità dell’arrangiamento. Alla fine della serata si avrà una ulteriore classifica, che terrà conto della media dei voti della giuria demoscopica durante la prima e la seconda serata insieme al verdetto dell’orchestra per la cover eseguita. Sul palco dell’Ariston assieme ad Amadeus e Fiorello troveremo come co-conduttrice la super modella bresciana Vittoria Ceretti.

Gli ospiti della terza serata approfondimento Sanremo 2021, tutto quello che c'è da sapere sulla 71esima edizione Per questo nuovo appuntamento con il Festival oltre all’ormai immancabile Achille Lauro, ci sarà anche Zlatan Ibrahimovic, che torna al Teatro Ariston dopo la pausa dovuta al match del Milan, giocato durante la seconda serata. Tra gli ospiti della terza serata di Sanremo 2021 troviamo Sinisa Mihajlovic, che dalle prime indiscrezioni si dovrebbe esibire assieme ad Amadeus, Fiorello e Ibrahimovic sulle note di “Io Vagabondo” dei Nomadi. Spazio anche all'attrice Monica Guerritore e a Emma Marrone, coinvolte nel terzo quadro rappresentato da Achille Lauro. Tra gli eventi più attesi di tutto il settantunesimo Festival della Canzone Italiana c’è di certo l’arrivo a Sanremo dei Negramaro. La band di Giuliano Sangiorgi si esibirà in apertura di serata con un tributo al grande Lucio Dalla. Terza volta sul palco di Sanremo per il gruppo. La prima nel 2005, in gara col brano "Mentre tutto scorre", uno dei più grandi successi della band che, però, venne eliminato dalla competizione prima di arrivare alla fase finale.

La seconda volta arriva nel 2018 ma in qualità di super-ospiti. La band torna al Festival capitanato da Claudio Baglioni per suonare dal vivo La prima volta", singolo estratto dal loro album "Amore che torni", e per esibirsi assieme al direttore artistico in una cover di “Poster”. Il 2021 sarà la terza volta a Sanremo (sempre da ospiti) per la band e questa volta l’occasione sarà il tributo a Lucio Dalla e alla sua incredibile arte.