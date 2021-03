Valerio Lundini, la carriera televisiva e l’esordio a Sanremo

approfondimento

La scaletta di Sanremo 2021: ospiti e cantanti nella terza serata

La carriera di Valerio Lundini inizia come autore per diversi programmi radiofonici tra cui “610” e “Programmone” entrambi in onda sulle frequenze di Radio2. Nel 2020 ha partecipato come co-conduttore del DopoFestival su RaiPlay e poco dopo ha dato vita a “Una pezza di Lundini”, in onda in seconda serata.

Il programma è costruito, ovviamente, sulla figura di Valerio Lundini che veste i panni di un conduttore lanciato sul palco senza alcun preavviso e costretto, quindi, a mettere “una pezza” sul vuoto del palinsesto.

Al centro di tutto una serie di gag divertenti e molte interviste strampalate a tutta una serie di personaggi dello spettacolo. In questa avventura Valerio Lundini è affiancato da Emanuela Fanelli e da alcuni ospiti fissi tra cui la band I VazzaNikki e Stefano Rapone. Spesso accade che Valerio Lundini salga sul palco con I VazzaNikki per suonare la tastiera; non è da escludere, quindi, che a Sanremo possa fare lo stesso, ma è più probabile che il comico farà da “spalla” a Fulminacci nell’interpretazione del brano di Jovanotti.