Sanremo 2021, la classifica dei Big in gara dopo la seconda serata

Ermal Meta in vetta alla prima classifica generale di Sanremo 2021 , al termine della seconda puntata della 71^ edizione. Seconda Annalisa, terzo Irama

La seconda serata di Sanremo 2021 (RIVEDI I MOMENTI PRINCIPALI) vede sul palco, insieme con Amadeus e Fiorello, Elodie. La cantante, in gara nel 2020, si è mostrata a proprio agio nell’inedito ruolo di co-conduttrice, per poi cimentarsi in un medley esplosivo. Ha proposto i suoi grandi successi, ben mescolati a sonorità dei grandi classici della musica contemporanea.