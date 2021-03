Annalisa a Sanremo 2021 con Dieci: il testo

Annalisa sale sul palco di Sanremo 2021, prendendo parte per la quinta volta al Festival della musica italiana. Il suo brano si intitola “Dieci”

Annalisa ha ormai da tempo abbandonato gli abiti del giovane talento della musica italiana. È ormai una veterana e lo dimostra il fatto che quella di Sanremo 2021 la sua quinta partecipazione all’Ariston. Ha presentato il suo brano “ Dieci ” come una dichiarazione d’amore alla musica.

Un lungo percorso il suo, con le radici che affondano nel talent “Amici di Maria De Filippi”, dove si era classificata al secondo posto. Ne ha fatto di strada da allora, impegnandosi per allontanare da sé l’etichetta di chi ce l’ha fatta evitando la gavetta. Il suo percorso dice tutt’altro e le tante collaborazioni con artisti di punta sono una prova evidente del suo grande talento.

A settembre 2020 ha pubblicato l’album “ Nuda ”, che vede la partecipazione di Achille Lauro , J-Ax e Chadia Rodriguez. Un disco del quale è stato presentato un repack, “Nuda10”, che giungerà nei negozi il prossimo 12 marzo. Al suo interno vi sarà anche “Dieci”, brano di Sanremo 2021. Non l’unica sorpresa di questa nuova veste del disco, che vanterà un totale di sei tracce in più.

Il testo di Dieci

Cos’è che ti ho promesso

Non so

Non mi ricordo adesso

Me lo dici cos’hai

Siamo dentro i ghiacciai

Dieci giorni in una notte

Dieci bocche sul mio cocktail

Se è più facile scrivimi

Che hai bisogno di quello che hai perso

E va bene una volta su cento

Se ci pensi precipiti

Non ho tempo deciditi

A fine lavoro ti penso

Ho cenato col vino sul letto

E non deve andare così

Non fanno l’amore nei film

E forse non ritorno in me

Ma niente panico

Guarda come piove forte

Questo sabato

Perché l’ultima volta è sacra

Fa freddo tornare a casa

Ma non è così amara

Questa notte si impara

E sta piovendo

E sono fuori da

Fuori da me

E questa casa non ha

Niente di

Niente di te

Ma l’ultima volta è sacra

L’ultimo bacio in strada

Tu scrivimi tra un’ora

Serviranno ancora

Dieci ultime volte

Dieci

Dieci ultime volte

Vestiti fuori posto

Addormentati in un parcheggio

Baci francesi delivery

Le scenate nell’appartamento

Merito caffè latte corretto

E mi piace se esageri

Non ho tempo deciditi

Io però non ti aspetto

Mi ricordi di un libro che ho letto

E non deve andare così

Non fanno l’amore nei film

E forse non ritorno in me

Ma niente panico

Guarda come piove forte

Questo sabato

Perché l’ultima volta è sacra

Fa freddo tornare a casa

Ma non è così amara

Questa notte si impara

E sta piovendo

E sono fuori da

Fuori da me

E questa casa non ha

Niente di

Niente di te

Ma l’ultima volta è sacra

L’ultimo bacio in strada

Tu scrivimi tra un’ora

Serviranno ancora

Dieci ultime volte

Tra un’ora…

Forse non te l’ho mai detto

Forse lo sai già

Che ho bisogno di quello che ho perso

Di quella volta su cento

Non ritorno in me

Ma niente panico

Guarda come piove forte

Questo sabato

Perché l’ultima volta è sacra

Fa freddo tornare a casa

Ma non è così amara

Questa notte si impara

E sta piovendo

E sono fuori da

Fuori da me

E questa casa non ha

Niente di

Niente di te

Ma l’ultima volta è sacra

L’ultimo bacio in strada

Tu scrivimi tra un’ora

Serviranno ancora

Dieci ultime volte

Dieci

Dieci ultime volte

Dieci