Achille Lauro e Annalisa, fuori il video di "Jingle Bell Rock"

Natale porta con sé, come al solito, un gran numero di duetti. È così possibile ascoltare, come da tradizione, intriganti versioni di classici senza tempo. In Italia ci hanno pensato Achille Lauro e Annalisa. I due hanno cantato “Jingle Bell Rock”, brano inserito dal rapper nel suo disco “1920 – Achille Lauro & the Untouchable Band”.

Disponibile anche il videoclip ufficiale, totalmente in bianco e nero, ambientato in un jazz club che richiama l’America degli anni ’20. Achille Lauro e Annalisa servono i clienti. Il primo è un barman e la seconda è una cameriera. Sul palco, invece, la band si scatena e a cantare sono dei bambini. Un lui e una lei che si alternano al microfono, raffigurando proprio i due artisti. Una versione moderna e vintage allo stesso tempo.