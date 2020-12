Elodie annuncia "This Is Elodie x Christmas EP": info e tracklist

Un progetto discografico a tema natalizio strettamente legato alla quinta edizione del Christmas Jumper Day. Due grandi classici di Natale e quattro successi della cantante registrati in chiave intima

Dopo aver annunciato la collaborazione con OVS e Save the Children per la quinta edizione del Christmas Jumper Day, Elodie (FOTO) ha ufficializzato l’uscita di un nuovo EP. Dall’11 dicembre sarà infatti disponibile su tutte le piattaforme e in formato vinile “THIS IS ELODIE x CHRISTMAS EP”. Questo il messaggio dell’artista sui social: “Ho ancora una piccola sorpresa per voi: ho deciso di registrare nuovamente le hit che ci hanno accompagnato in questi due anni meravigliosi in una chiave più intima”. Elodie conclude ricordando che dal 4 dicembre si potrà ricevere il cd in omaggio donando almeno 3€ a Save the Children presso OVS.

“This is Elodie x Christmas EP”: la tracklist approfondimento Elodie, il video di "Volo via" “This is Elodie x Christmas EP” è composto da quattro delle tracce di maggior successo presenti nell’album “This is Elodie”, “Guaranà” (disco di platino), “Andromeda” (disco di platino), “Margarita” (doppio disco di platino) e “Pensare male” (disco di platino) registrate nuovamente in una chiave più intima. Oltre alle quattro versioni inedite delle canzoni presenti nel vinile, anche le cover di “Jingle Bell Rock” e “I Saw Mommy Kissing Santa Claus”, da lei interpretate. Il progetto discografico è strettamente legato alla quinta edizione del Christmas Jumper Day. Elodie ha disegnato lo speciale maglione natalizio messo in vendita da OVS dal 5 dicembre. Parte del ricavato contribuirà a sostenere i progetti di Save the Children. Per questo per ogni donazione di almeno 3 euro, in negozio e online su ovs.it, il cliente riceverà in omaggio una copia del cd “THIS IS ELODIE x Christmas”. Questa la tracklist: Jingle Bell Rock I Saw Mommy Kissing Santa Claus Guaranà (an intimate perfomance) Margarita (an intimate perfomance) Pensare Male (an intimate perfomance) Andromeda (an intimate perfomance)