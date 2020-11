Elodie, il video di "Volo via"

Elodie torna al Quartaccio di Roma per il videoclip di “Volo via”, della colonna sonora di “Over the Moon”

Elodie è stata coinvolta nel progetto “Over the Moon – Il fantastico mondo di Lunaria”, film d’animazione targato Netflix. Nella versione italiana è proprio la cantante romana a interpretare il brano principe della colonna sonora, dal titolo “Volo via”.

Attraverso i propri social Elodie ha pubblicato il videoclip ufficiale del brano, presentato in versione ridotta su Instagram e integrale su YouTube. Ecco il suo post: “Ecco il risultato di un progetto di cui vi ho parlato e a cui tengo molto. È ora disponibile il video di ‘Volo via’, la canzone ufficiale di ‘Over the Moon’. Insieme ad alcuni bambini del Quartaccio, ho portato la luna nel quartiere in cui sono cresciuta. Grazie a tutti per aver reso questo viaggio unico ed emozionante”.