Over the Moon - Il fantastico mondo di Lunaria, il trailer ufficiale

“ Over the Moon – Il fantastico mondo di Lunaria ” è il nuovo film d’animazione prodotto da Netflix, che ne ha rilasciato il trailer ufficiale e la locandina. A dirigere il progetto è stato Glen Keane , storico animatore e premio Oscar. Per poterlo apprezzare sulla piattaforma digitale sarà necessario attendere il prossimo 23 ottobre 2020 .

Keane è una vera e propria garanzia per gli spettatori, considerando il suo celebre passato. Una vera leggenda, che vanta nella sua filmografia da animatore titoli come “Le avventure di Bianca e Bernie”, “Elliot, il drago invisibile”, “Red e Toby nemiciamici”, “Canto di Natale di Topolino”, “Basil l’investigatopo”, “La sirenetta”, “La bella e la bestia”, “Aladdin”, “Pocahontas”, “Tarzan”, “Il pianeta del tesoro”, “Rapunzel” e il corto “Paperman”.

Over the Moon, trama e cast

La giovane protagonista è orfana di madre. Ricorda però una leggenda che lei era solita raccontarle. Gli antichi racconti rivelano come ci sia una dea sulla Luna. Costei sarebbe in grado di esaudire i desideri di chi l’aiuterà a ricongiungersi con il suo perduto amore. La giovane esprime il suo desiderio. Vorrebbe raggiungere la Luna e verificare se la leggenda corrisponde al vero. Viene però derisa da tutti, parenti e amici.

È totalmente sola ma incredibilmente determinata. È un’appassionata di scienza e decide di rimboccarsi le maniche e costruire da sé una navicella spaziale. È totalmente sola, con l’unica compagnia rappresentata dalla sua coniglietta. Una volta giunta nello spazio, si ritrova a scoprire un mondo magico, popolato da creature fantastiche. La leggenda prenderà rapidamente forma dinanzi ai suoi occhi.

La protagonista, Fei Fei, ha la voce di Cathy Ang, giovane attrice nota per "Dreamboy" del 2018 e "Ramy" e "I-ris" del 2019. Svariati nomi importanti hanno preso parte al progetto. Tra i doppiatori spicca infatti il nome di Ken Jeong, celebre comico protagonista di "Community" e "Una notte da leoni". Si è cimentata in questo progetto anche Sandra Oh, ben nota al pubblico per "Grey's Anatomy" e "Killing Eve".