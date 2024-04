La Sirenetta, diffuso il trailer del remake horror

Cinema

Il mio amico robot . Scritto e diretto da Pablo Berger, e tratto dal fumetto omonimo di Sara Varon, il film in uscita al cinema il 4 aprile ha ricevuto una nomination all’Oscar come Miglior film d’animazione. Al centro della trama, l’ amicizia tra un cane e un robot nella Manhattan degli anni Ottanta

Tatami . Il 4 aprile è anche il giorno d’uscita di Tatami , presentato nella sezione Orizzonti al Festival del Cinema di Venezia . Quando i campionati mondiali di judo sono ormai a metà, l’atleta iraniana Leila e la sua allenatrice Maryam ricevono un ultimatum da parte della Repubblica Islamica, che chiede loro di fingere l’infortunio di Leila e di ritirarsi. In caso contrario, la ragazza verrà dichiarata una traditrice dello Stato. La scelta, per lei, è difficilissima: obbedire al regime o continuare a gareggiare ?

Zamora. Il nuovo film di Neri Marcorè è atteso al cinema giovedì 4 aprile. Walter Vismara lavora come contabile in una piccola fabbrica di provincia. Quando si trasferisce a Milano, finisce a lavorare per un’azienda il cui proprietario costringe i dipendenti a disputare ogni anno una partita di calcio. Walter, per assecondarlo, si finge portiere (senza averlo mai fatto)