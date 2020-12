Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA

(

TUTTE LE MISURE

) . Registrati ieri oltre 23mila i nuovi contagiati. 993 i morti, mai così tanti da inizio pandemia. In calo ricoveri e terapie intensive (

BOLLETTINO

-

MAPPE

-

GRAFICHE

) .

Il Governo mette in sicurezza il Natale. "Non possiamo abbassare la guardia, dobbiamo evitare una terza ondata" dice Conte. Regioni contro lo stop agli spostamenti dal 21 dicembre al 6 gennaio. A Natale, Santo Stefano e Capodanno non ci si potrà muovere dal proprio comune. Chiusi gli impianti di sci, quarantena per chi torna dall'estero. Dal 7 gennaio didattica in presenza al 75% per le superiori"Entro settembre saremo in grado di vaccinare tutti gli italiani", assicura il commissario per l'emergenza Arcuri . Le prime dosi del vaccino Pfizer arrivate in Gran Bretagna.