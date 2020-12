Nuovo Dpcm, ci si può spostare a Natale e Capodanno? Ecco le misure

1/11 ©Ansa

Il nuovo Dpcm illustrato dal premier Giuseppe Conte, che entra in vigore il 4 dicembre, introduce nuove restrizioni nel periodo delle festività per cercare di contrastare la diffusione del coronavirus. In particolare, contiene nuove misure che riguardano gli spostamenti tra regioni e tra comuni

Nuovo Dpcm, dallo stop agli spostamenti tra regioni alle regole per Natale: le misure