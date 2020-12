Nuovo Dpcm, la conferenza stampa di Conte attesa per le 20:15. DIRETTA

Nuovo Dpcm, Confindustria Alberghi-Federterme: misure insostenibili

"Dopo 10 mesi di gravissima crisi nei quali l'industria alberghiera e termale è stata di fatto lasciata sola a combattere per la sopravvivenza delle proprie imprese e dei posti di lavoro degli oltre 250.000 lavoratori impiegati nel settore, le misure di questo Dpcm appaiono davvero irrispettose ed insostenibili e ci fanno dire ancora una volta 'no' a quella demonizzazione del settore che siamo francamente stanchi di sentire". E' quanto scrivono in una nota congiunta Confindustria Alberghi e Federterme. " Il segnale che arriva oggi - prosegue la nota - è 'la goccia che fa traboccare il vaso'. L'obbligo di servire i pasti in camera la sera di capodanno, peraltro quando già si è previsto il divieto di spostamento tra regioni e comuni, è una misura che offende tutti gli operatori che stanno lavorando con grande capacità, sacrificio e senso di responsabilità. Tutto questo quando a fronte di una perdita di fatturato per il settore alberghiero e termale che a fine anno sarà stata di oltre l'80% del fatturato, sono stati disposti aiuti che potranno coprirne meno del 10% e ancora in queste ore i Comuni stanno chiedendo di pagare la Tari e da mesi siamo in attesa di capire come sarà risolto il problema del tetto agli aiuti di Stato. Nello stesso momento i settori analoghi negli altri paesi europei hanno già ricevuto aiuti in forma di liquidità che sono arrivati a coprire anche il 70% delle perdite. Un vulnus, questo, che il settore rischia di portarsi sulle spalle anche nei prossimi anni, quando alla ripresa del settore l'industria alberghiera italiana dovrà tornare a competere sui mercati internazionali".