Forza Italia: il governo va bene così, senza cambiamenti

"Ognuno è libero di chiedere ciò che vuole. Ma per noi il governo va bene come è attualmente senza alcun cambiamento". Lo afferma Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia, intervistato da Affaritaliani.it a proposito della spinta arrivata dal Congresso della Lega per portare Matteo Salvini al Viminale e candidare il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi alle Regionali in Campania.

"Questa è la linea della Lega, poi c'è tutta la coalizione. Si discuterà insieme delle candidature alle prossime elezioni regionali. Funziona così in una coalizione. È normale che ogni forza politica abbia le proprie idee e volontà", nota Nevi, secondo cui "la compagine di governo va bene così com'è e bisogna anche rispettare le persone. Piantedosi è un ottimo ministro dell'Interno e sta facendo un egregio lavoro. Se si volesse discutere di Salvini all'Interno - aggiunge - bisognerebbe rivedere l'intero equilibrio dell'esecutivo e penso che in questo momento, vista anche la situazione internazionale e quanto sta accadendo con i dazi Usa, sarebbe bene pensare a questo".

FI: siamo impegnati a riformare l'Europa da dentro

"Questa è la loro posizione poi bisogna vedere innanzitutto che cosa ne pensa la presidente del Consiglio", spiega ancora il vicecapogruppo di FI alla Camera, a proposito delle spinte della Lega. "Ogni partito ha la sua posizione. Noi di Forza Italia ieri abbiamo fatto un bellissimo evento in occasione del Consiglio nazionale e siamo impegnati in vista del congresso del Ppe a riformare l'Europa da dentro - aggiunge Nevi -. Abbiamo approvato 4 documenti su questo e sui problemi più importanti per il futuro dell'industria, della agricoltura e sull'energia e la difesa. Non chiediamo né poltrone né modifiche alla compagine di governo che è equilibrata e che sta lavorando molto bene e può benissimo andare avanti così. Poi ognuno è libero di chiedere ciò che vuole. Ma per noi il governo va bene come è attualmente senza alcun cambiamento. E ribadisco, Piantedosi è uno dei migliori ministri dell'Interno degli ultimi anni e sta facendo veramente un ottimo lavoro".