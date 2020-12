1/10 ©Fotogramma

C'è attesa per la decisione della cabina di regia Cts-ministero della Salute che potrebbe approvare lo spostamento di alcune regioni in fasce di rischio diverse da quelle in cui si trovano ora. Ad esempio, la Regione Marche con tutta probabilità andrà in zona gialla, con effetto da domenica 6 dicembre. E la stessa sorte potrebbe toccare anche all’Emilia-Romagna, all’Umbria, alla Basilicata e alla Puglia. Sembra invece che la Lombardia e il Piemonte rimarranno arancioni

