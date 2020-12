Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA

Quali sono i Paesi Ue che investono più soldi nella sanità? La classifica

In media gli Stati membri dell'Unione europea spendono in assistenza sanitaria circa il 9,9% del prodotto interno lordo. Le quote maggiori vengono registrate in Germania, Francia e Svezia. L'Italia è solo dodicesima, con una spesa in salute inferiore alla media del continente.