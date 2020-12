8/29 ©Getty

DALLE FIALE AL PAZIENTE - Dalla produzione del vetro per le fiale dei vaccini all'equipaggiamento medico passando dal trasporto dei medicinali fino ai contenitori in grado di mantenere il farmaco a temperature artiche, la battaglia mondiale per la vaccinazione ha lanciato in prima fila numerose aziende: per esempio produttori di vetro come le tedesche Schott e Gerresheimer da tempo hanno iniziato a moltiplicare la produzione delle fiale che conterranno il vaccino, mentre la bavarese Va-Q-Tec sta realizzando contenitori isotermici necessari per la distribuzione