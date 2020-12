Biontech e Pfizer hanno presentato la richiesta di autorizzazione per il proprio vaccino anti Covid all'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali. Lo hanno riferito le due aziende, che martedì primo dicembre hanno chiesto l’approvazione ai regolatori europei, con la speranza che le prime dosi siano somministrate già nel mese di dicembre. La cura che le due aziende vorrebbero portare “in Europa prima della fine del 2020" era risultata efficace al 95% contro il nuovo coronavirus. In precedenza Biontech e Pfizer avevano fatto richiesta negli Stati Uniti, alla Food and Drug Administration, per un uso di emergenza del vaccino sul territorio statunitense. PER SAPERNE DI PIU'