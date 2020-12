13/18 ©Ansa

12 GENNAIO: RISPOSTA SUL VACCINO MODERNA - L'azienda americana Moderna ha depositato il 1° dicembre la domanda di autorizzazione per il suo vaccino negli Stati Uniti e in Europa: si tratta, come ha dichiarato l'azienda in una nota, di "un'autorizzazione all'uso di emergenza EUA (Emergency Use Authorization) alla Fda americana (Food and Drug Administration)" e di "un'autorizzazione condizionale all'immissione in commercio con l'Agenzia europea per i farmaci (Ema)"