Modena, trovati 3 cadaveri in appartamento: ipotesi omicidio suicidio

La donna trovata morta insieme al marito era malata da tempo. Il figlio, anche lui deceduto, era disabile, in carrozzina. Sono questi i primi elementi sulla tragedia familiare scoperta in strada Pomposiana. Il padre avrebbe ucciso moglie e figlio e poi si sarebbe tolto la vita

Strage familiare a Modena in strada Pomposiana. I cadaveri di tre persone, gli anziani genitori e il figlio, sono stati trovati in mattinata in un appartamento di una palazzina con diverse unità abitative. Quasi sicuramente si tratta di un omicidio suicidio anche se la dinamica è ancora da accertare. Sul posto i Carabinieri per le indagini del caso.

La donna trovata morta a Modena insieme al marito era malata da tempo. Il figlio, anche lui deceduto, era disabile, in carrozzina. Sono questi i primi elementi sulla tragedia familiare scoperta in strada Pomposiana. Il padre avrebbe ucciso moglie e figlio e poi si sarebbe tolto la vita.