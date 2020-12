Vaccino Pfizer, il viaggio sotto zero dal Belgio all'Italia

In Belgio, nello stabilimento di Puurs è tutto pronto. È qui che tra rigorosi e accurati controlli, si è già iniziato a infialare e confezionare il vaccino destinato all’Europa. Ogni singola fiala viene scrupolosamente ispezionata, riposta nella piccola scatola e conservata in congelatori a -70°. Quando e se arriverà il via libera alla commercializzazione da parte dell’Agenzia europea del farmaco, Pfizer dovrà predisporre solo l'ultimo passaggio: prendere dal congelatore le 5 scatole di vaccini, disporle nella shipper termica, chiuderle in congelatori ad hoc e spedirle.

Tre opzioni di conservazione per le Regioni

approfondimento

Covid, il piano Arcuri per il vaccino Pfizer: prima ad ospedali ed Rsa

A quel punto le Regioni avranno 3 opzioni di conservazione: disporre le shipper per 6 mesi in congelatori a -70°; utilizzare i congelatori Pfizer con dentro le shipper come unità di stoccaggio, per 30 giorni, purchè adeguatamente refrigerate con ghiaccio secco; trasferire le fiale in frigoriferi normali a temperature tra 2 - 8°, smaltendo le dosi però in 5 giorni. L’ Agenzia Europea per il farmaco, se i dati che ha ricevuto saranno solidi, potrebbe dare il via libera al vaccino Pfizer- Biontech già entro il prossimo 29 dicembre. E le 3,4 milioni di dosi a quel punto potrebbero arrivare in Italia - ha detto il ministro della Salute Speranza - tra il 23 e il 26 Gennaio 2021. Il tempo corre e non c'è solo la catena del freddo da organizzare. Mancano ancora milioni di aghi e siringhe.