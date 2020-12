Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

Divieto di uscire dal proprio Comune a Natale e Capodanno, ma con la possibilità di andare a pranzo al ristorante. No ai ricongiungimenti con i parenti o ai viaggi verso le seconde case fuori Regione. Niente sci, niente crociere. Sono le misure che il governo dovrebbe proporre tra poche ore al Parlamento, in vista del varo del nuovo dpcm anti-Covid, che sarà in vigore dal 4 dicembre. A Capodanno probabile chiusura alle 18 per i ristoranti degli hotel. Resta il nodo scuola, manca una decisione sul rientro in classe prima di Natale. L'Ue chiede ai Paesi membri di prolungare le vacanze per le festività. Sono 19.350 i positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia e 785 le vittime. La percentuale di positivita' e' intorno al 10%.

