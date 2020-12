Coronavirus, il Regno Unito approva l'uso del vaccino Pfizer-BioNTech

"Il governo ha accettato la raccomandazione dell'autorità di regolazione sui farmici del Regno, la Mhra, per approvare l'uso del vaccino Covid-19 della Pfizer-BioNTech", si legge in un comunicato del ministero della Sanità. La prima disponibilità sarà a partire dalla prossima settimana. Priorità agli anziani delle case di riposo e al personale medico

Ministero della Sanità: "Disponibile da settimana prossima"

approfondimento

"Il governo ha accettato la raccomandazione dell'autorità di regolazione sui farmici del Regno, la Mhra, per approvare l'uso del vaccino Covid-19 della Pfizer-BioNTech", si legge in un comunicato del ministero della Sanità. "Il vaccino sarà disponibile in tutto il Regno Unito a partire dalla prossima settimana" e la priorità verrà data agli anziani delle case di riposo e al personale medico.

Già ordinate 40 milioni di dosi

La Mhra ha fatto sapere che il vaccino offre fino al 95% di protezione contro il virus ed è sicuro per il lancio delle vaccinazioni di massa. Il Regno Unito ha già ordinato 40 milioni di dosi, sufficienti per vaccinare 20 milioni di persone, con due iniezioni ciascuna, come riferisce la Bbc. Presto dovrebbero essere disponibili circa 10 milioni di dosi con le prime in arrivo nel Paese già nei prossimi giorni.