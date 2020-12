9/22 ©Ansa

In Friuli Venezia Giulia, sono stati rilevati 736 nuovi contagi, pari al 10,71% dei 6.870 tamponi eseguiti e 25 decessi da Covid-19. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 31.386. I casi attuali di infezione risultano essere 14.847. Salgono a 62 (+7) i pazienti in cura in terapia intensiva e a 637 (+6) i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 863. I totalmente guariti sono 15.676, i clinicamente guariti 379 e le persone in isolamento 13.769