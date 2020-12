Il New England Journal of Medicine ha pubblicato alcuni report sulle cure utilizzate negli ultimi mesi per trattare la malattia o cercare di prevenirne i sintomi più gravi: non provata l'efficacia del plasma iperimmune e dell'idrossiclorochina. Il Remdesivir era stato approvato da Fda ed Ema ma ora l'Oms ne sconsiglia l'utilizzo. Al momento restano i cortisonici e l’eparina