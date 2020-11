Il vaccino trivalente potrebbe proteggere dal Covid-19. Lo studio

Il vaccino contro parotite, morbillo e rosolia, anche detto trivalente (MPR), potrebbe proteggere, almeno in parte, anche dall’infezione da coronavirus Sars-CoV-2 (LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA). A suggerirlo sono i risultati di un nuovo studio pubblicato sulla rivista mBio della American Society of Microbiology che sembra confermare con nuovi dati un’ipotesi già avanzata negli scorsi mesi. Dal nuovo studio è emerso che i soggetti positivi al coronavirus vaccinati con un più alto livello di anticorpi contro la parotite avrebbero anche una minore gravità dei sintomi da Covid-19. Come spiegato nel dettaglio sulle pagine della rivista specializzata, i ricercatori hanno trovato “una correlazione inversa statisticamente significativa tra i livelli di anticorpi della parotite e la gravità del Covid-19 nelle persone sotto i 42 anni che hanno avuto vaccinazioni trivalenti”.