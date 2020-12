Scuola, vacanze di Natale: il calendario regione per regione

10/12 ©Fotogramma

In Puglia, l'assessore alla Sanità, l'epidemiologo Pierluigi Lopalco ha fatto sapere che la Regione sarebbe orientata verso la proroga dell'ordinanza, attualmente in vigore e in scadenza il 3 dicembre, che lascia alle famiglie la possibilità di decidere se optare per la didattica in presenza oppure a distanza. "Le precedenti ordinanze hanno dato buoni risultati - ha detto Lopalco - la circolazione del virus in ambiente scolastico ha presentato delle riduzioni. Quindi continueremo in questa direzione, cioè nella direzione di limitare la didattica in presenza"